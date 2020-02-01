Китай выделил более миллиарда долларов на борьбу с эпидемией коронавируса

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Китай направил 8 млрд юаней (около 1,15 млрд долл США) на борьбу со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным министерства финансов КНР, это уже второй транш субсидий, выделенных в рамках общенациональной борьбы с эпидемией

Средства были использованы для поддержки работы по профилактике и контролю по всей стране. При этом 3,5 млрд юаней были выделены провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от коронавируса.