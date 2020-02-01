В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

| Фото: Госдума РФ | Фото: Госдума РФ

В России зарегистрировали тест-систему для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", сообщает Роспотребнадзор РФ.

"11 февраля 2020 г. получено регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677 на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР", - отмечается в сообщении.

По информации Государственной комиссии здравоохранения Китайской Народной Республики (КНР) по состоянию на 00-00 час. 14 февраля зарегистрировано 63 тыс. 932 случая заболевания. За сутки прирост составил 4 тыс. 99 случаев (7%).

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй (46 тыс. 806). Большинство случаев заболевания протекает в легкой форме, около 16% - в тяжелой (10 тыс. 204).

Летальность составляет 2,2 % (1 тыс. 381 случай, из них 1 тыс. 318– в провинции Хубей). Отслежено 493 тыс. 67 контактных лиц (21 тыс. 536 за последние сутки, прирост 4,6%), 177 тыс. 984 находятся под наблюдением.