В центре для эвакуированных под Тюменью работает медицинский психолог

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Люди, эвакуированные из инфекционного очага коронавируса в Китае и находящиеся на карантине в реабилитационном центре "Градостроитель" под Тюменью, а также работающие с ними врачи, медсестры и обслуживающий персонал, получают квалифицированную психологическую помощь.

Об этом сообщила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

"Медикам в карантине работать непросто. Работы много, а находиться в полной изоляции очень тяжело. Я по несколько раз в день общаюсь с ними в режиме онлайн. В общем, наши медики чувствуют себя неплохо. Они стали слаженной командой, настроены оптимистично, поддерживают и друг друга, и эвакуированных", - рассказала Инна Куликова.

В карантине работает медицинский психолог, который в случае необходимости оказывает помощь эвакуированным и персоналу.

Директор областного департамента здравоохранения подчеркнула, что медицинский коллектив, работающий в карантине, полностью состоит из добровольцев.

"В приказном порядке туда на работу никого не направляли. В этом просто нет смысла. Только доброволец может в настолько сложных условиях качественно выполнять очень ответственную работу. Тюменская область готова поделиться опытом организации карантинных мероприятий с другими регионами, где планируют размещать приезжающих из Китая. Подобные обращения поступают, мы никому не отказываем в консультации", - отметила Инна Куликова.

Напомним, в карантине в реабилитационном центре "Градостроитель" в настоящее время находятся 140 человек, эвакуированных из инфекционного очага коронавируса в Китае. Еще четыре человека из числа эвакуированных были переведены в областную инфекционную больницу с симптомами, никак не связанными с коронавирусом. С эвакуированными в "Градостроителе" работают около 60 медиков.

Евгений Бабенко