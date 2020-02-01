Супругу и дочь гражданина Китая выписали из стационара в Забайкалье

| Фото: министерство здравоохранения Забайкальского края | Фото: министерство здравоохранения Забайкальского края

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Жену и дочь гражданина КНР, которого вылечили от короновируса и отпустили домой 12 февраля, выписали из краевой клинической инфекционной больницы в Чите, сообщает министерство здравоохранения Забайкальского края.

Они находились под наблюдением медиков как контактные. У женщины и ребенка взяли анализы на наличие коронавирусной инфекции, которые показали отрицательный результат. Девочке назначена терапия от ОРВИ.

С подозрением на коронавирус иностранец был доставлен в изолированный бокс стационара в конце января. Вместе с женой и дочкой он вернулся из Китая, где проводил отпуск. Первый анализ показал отсутствие заболевания, второй дал положительный результат.

Мужчина получил необходимое комплексное лечение согласно всем правилам и порядкам оказания медицинской помощи. Заболевание протекало в легкой форме. Теперь он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих.

Напомним, что первые два случая заболевания китайским коронавирусом в России были зарегистрированы в Забайкалье и Тюменской области в конце января. Заразившимися оказались граждане КНР. 11 февраля в Тюмени после лечения из больницы выписали студентку Тюменского индустриального университета из Китая.