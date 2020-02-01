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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Гражданина Китая, находившегося на лечении с коронавирусом в Чите, выписали из больницы

Общество, 09:18 12 февраля 2020

media.75.ru

Врачи забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса, сообщается на официальном портале Забайкальского края.

Результаты анализов дважды подтвердили у него отсутствие коронавирусной инфекции, сообщает Забайкальский ситуационный центр по коронавирусу.

Как рассказал главный врач медицинской организации Сергей Юрчук, мужчина получил необходимое комплексное лечение, согласно всем правилам и порядкам оказания медицинской помощи. "Заболевание у него протекало в легкой форме. Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих. При выписке он поблагодарил персонал больницы. Мы же дарим ему витамины и желаем быть внимательнее к своему здоровью и больше не болеть", - сказал он.

Жена и дочь, которые находились в контакте с гражданином КНР, пока еще находятся под наблюдением медицинских работников. Как только результаты их анализов будут дважды подтверждены лабораторно как отрицательные, их также сразу выпишут из стационара.

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Напомним, что первые два случая заболевания китайским коронавирусом в России были зарегистрированы в Забайкалье и Тюменской области в конце января. Заразившимися оказались граждане КНР. 11 февраля в Тюмени после успешного лечения из больницы выписали студентку ТИУ из Китая.

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# коронавирус , Чита

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