Гражданина Китая, находившегося на лечении с коронавирусом в Чите, выписали из больницы

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Врачи забайкальской краевой инфекционной больницы выписали гражданина Китая Ван Юньбиня, которого лечили в Чите от нового коронавируса, сообщается на официальном портале Забайкальского края.

Результаты анализов дважды подтвердили у него отсутствие коронавирусной инфекции, сообщает Забайкальский ситуационный центр по коронавирусу.

Как рассказал главный врач медицинской организации Сергей Юрчук, мужчина получил необходимое комплексное лечение, согласно всем правилам и порядкам оказания медицинской помощи. "Заболевание у него протекало в легкой форме. Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих. При выписке он поблагодарил персонал больницы. Мы же дарим ему витамины и желаем быть внимательнее к своему здоровью и больше не болеть", - сказал он.

Жена и дочь, которые находились в контакте с гражданином КНР, пока еще находятся под наблюдением медицинских работников. Как только результаты их анализов будут дважды подтверждены лабораторно как отрицательные, их также сразу выпишут из стационара.

Напомним, что первые два случая заболевания китайским коронавирусом в России были зарегистрированы в Забайкалье и Тюменской области в конце января. Заразившимися оказались граждане КНР. 11 февраля в Тюмени после успешного лечения из больницы выписали студентку ТИУ из Китая.