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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор: после завершения карантина все вернутся к своим семьям

Губернатор, 17:49 11 февраля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Студентка Тюменского индустриального университета, госпитализированная с коронавирусом, после успешного лечения выписана из больницы. Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своих официальных аккаунтах ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

"Рад сообщить, что сегодня после успешного лечения из больницы выписали студентку ТИУ из Китая. Она здорова, результаты тестов на коронавирус отрицательные. Сейчас девушка чувствует себя хорошо. Врачи подтверждают, что она может продолжать учебу в обычном режиме. Отрицательный результат показали первые анализы всех прибывших в Тюменскую область из Уханя. Второй забор проб состоится 14 и 16 февраля. Если и он подтвердит, что все здоровы, группа после завершения карантина сможет отправиться к своим семьям. После окончания карантина в любом случае в "Градостроителе" пройдет полная дезинфекция", - заверил он.

Напомним, что в загородный центр в "Градостроитель" из китайского Уханя были эвакуированы 144 гражданина России, Республики Беларусь, Казахстана, Украины, Таджикистана и Армении. Все они чувствуют себя хорошо.

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# Александр Моор , коронавирус , социальные сети

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