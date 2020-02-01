Новых случаев заболевания коронавирусом в России не зафиксировали
Новых случаев заболевания коронавирусом на территории России нет. Данные мониторинга за эпидемиологической обстановкой на 11 февраля приводит Роспотребнадзор.
Ранее были выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией у прибывших граждан КНР, новых случаев - нет.
Напомним, в России предприняты дополнительные меры по обеспечению биологической безопасности. На границах усилен санитарных контроль, проверены и подготовлены медицинские организации, все граждане с симптомами ОРВИ, прибывшие из КНР, изолируются и обследуются. В регионы направлены методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций.
С 4 февраля временно ограничен въезд иностранных граждан с территории КНР в воздушных пунктах пропуска государственной границы Российской Федерации кроме Шереметьево.
Для оперативного реагирования в Едином консультативном центре Роспотребнадзора работает горячая линия 8-800-555-49-43.