  • 11 февраля 202011.02.2020вторник
  • USD63,7708
    EUR69,8226
  • В Тюмени -8..-10 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Новых случаев заболевания коронавирусом в России не зафиксировали

Общество, 12:10 11 февраля 2020

duma.gov.ru

Новых случаев заболевания коронавирусом на территории России нет. Данные мониторинга за эпидемиологической обстановкой на 11 февраля приводит Роспотребнадзор.

Ранее были выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией у прибывших граждан КНР, новых случаев - нет.

Напомним, в России предприняты дополнительные меры по обеспечению биологической безопасности. На границах усилен санитарных контроль, проверены и подготовлены медицинские организации, все граждане с симптомами ОРВИ, прибывшие из КНР, изолируются и обследуются. В регионы направлены методические рекомендации по лабораторной диагностике, дезинфекционным мероприятиям, противоэпидемическому режиму медицинских организаций.

С 4 февраля временно ограничен въезд иностранных граждан с территории КНР в воздушных пунктах пропуска государственной границы Российской Федерации кроме Шереметьево.

Для оперативного реагирования в Едином консультативном центре Роспотребнадзора работает горячая линия 8-800-555-49-43.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Роспотребнадзор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:10 11.02.2020Портал "Тюмень – наш дом" обзавелся мобильным приложением
14:00 11.02.2020Пятьдесят два двора благоустроены в Тюмени в 2019 году
13:16 11.02.2020Сотрудники Банка России и полиции рассказали жителям Тюмени о кибермошенничестве
13:05 11.02.2020Ветеран Великой Отечественной войны Василий Шамов отметил 94 день рождения