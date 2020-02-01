У всех эвакуированных в Тюмень из Китая - отрицательные результаты исследования на коронавирус

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Все эвакуированные в Тюменскую область из инфекционного очага коронавируса в Китае чувствуют себя хорошо, первые результаты тестирования на коронавирус у всех отрицательные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня нет абсолютно никаких оснований говорить о каких-то ограничениях для граждан России внутри страны в связи с новым коронавирусом. Пока специфического средства для лечения этого вируса у наших коллег в Китае нет, по крайней мере, нам об этом не было сказано, но этот вопрос обсуждался. Российским специалистам нужен живой штамм нового коронавируса, вопрос его получения скоро будет решен", - сообщила глава Роспотребнадзора.

Темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, безусловно, снижается, отметила Анна Попова, но российские и китайские специалисты пока очень сдержанно относятся к этим данным. Главная задача - не допустить дальнейшего развития. Китайцы протестировали российскую тест-систему по выявлению коронавируса, ее эффективность доказана.

"Все данные о необходимом количестве защитных масок в России были нами обобщены, проанализированы и переданы в министерство промышленности и торговли, и сегодня находятся в работе", - рассказала глава Роспотребнадзора.