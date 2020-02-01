В виртуальный футбол с постояльцем "Градостроителя" сыграли тюменские киберспортсмены

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

В виртуальный футбол сыграл красноярец Даниил Парфенович с представителями тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России и игроками МФК "Тюмень" 10 февраля. Молодой человек находится на карантине в реабилитационном центре "Градостроитель". Тюменцы провели игру в анти-кафе "RE:ZONE".

По словам руководителя тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России Романа Чуйко, киберспортсмены предложили провести турнир после того, как прочитали пост молодого человека в социальной сети.

"Карантин - это когда человек 24 часа находится в одном помещении, нельзя даже выйти в коридор. Мы решили поддержать, проявить тюменское гостеприимство. Ребята из Федерации предложили сыграть по сети. Пришли к тому, что оптимальный вариант - использовать приставку, процесс ее передачи Даниилу занял не один день, потом настроили интернет", - рассказал Роман Чуйко.

Видеоигры внесут разнообразие в дни Даниила Парфеновича. Молодой человек сообщил, что проводит время в тюменском центре за чтением и медитацией.

"Я люблю медитировать и читать книги - это все, чем я могу заняться. Также я увлекаюсь спортом, но багажа с собой нет, чтобы даже одежду сменить, поэтому сейчас у меня просто время релакса. Еда прекрасная, отношение персонала тоже на высшем уровне. О нас заботятся, спрашивают о самочувствии, температуру проверяют два или три раза в день. Меня все устраивает", - признался он.

Татьяна Ковалева