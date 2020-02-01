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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В России за сутки не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

Общество, 12:35 10 февраля 2020

duma.gov.ru

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано на территории России. Данные на 10 февраля приводит Роспотребнадзор.

Мониторинг за эпидемиологической обстановкой ведомство ведет ежедневно. Ранее на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев - нет.

Напомним, что с первых дней осложнения ситуации в России предприняты дополнительные меры по обеспечению биологической безопасности. На границах усилен санитарных контроль, проверены и подготовлены медицинские организации, все граждане с симптомами ОРВИ, прибывшие из КНР, изолируются и обследуются.

Региональные организации Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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