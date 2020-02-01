Александр Моор предложил тюменцам пройти опрос на платформе "Советник губернатора"

Фото из личного аккаунта Александра Моора ВКонтакте Фото из личного аккаунта Александра Моора ВКонтакте

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Александр Моор обратился к жителям Тюменской области с предложением пройти опрос на платформе советникгубернатора.рф. В своих официальных аккаунтах ВКонтакте, Одноклассники и Instagram глава региона анонсировал тему - информированность о ситуации с коронавирусом.

"На этой неделе самой обсуждаемой темой в Тюменской области стал коронавирус: сначала вирус нашли у китайской студентки, потом к нам на карантин были эвакуированы из Китая российские граждане. Мне важно знать, насколько вы информированы об этой ситуации", - написал он.

На платформе советникгубернатора.рф необходимо ответить на несколько вопросов. Здесь же можно найти информацию об эффективных мерах профилактики заболевания.

Напомним, 5 февраля два спецборта Министерства обороны доставили в Тюмень из китайского Уханя 144 человека, все они граждане России и СНГ. Эвакуированные из очага распространения коронавируса помещены в карантинную зону - реабилитационный центр "Градостроитель". Вокруг него установлено дополнительное ограждение, территорию охраняют сотрудники Росгвардии.

В санатории полностью автономные системы жизнеобеспечения, есть специальное оборудование для утилизации потенциально опасных отходов. Весь персонал центра работает в защитных костюмах. Медики, как и их пациенты, не могут покидать зону карантина все 14 дней. Добавим, что к настоящему времени диагноз "коронавирусная инфекция" не поставлен ни одному из прибывших, ситуация остается на строгом контроле.