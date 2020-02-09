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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Роспотребнадзор: состояние эвакуированных в Тюмень из Китая удовлетворительное

Общество, 19:14 09 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Состояние граждан, прибывших из г. Ухань провинции Хубэй Китайской народной республики и находящихся на обсервации в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель", удовлетворительное. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

По результатам круглосуточного медицинского наблюдения признаков заболеваний ни у кого не выявлено, температура в норме, активных жалоб нет. У всех взяты пробы биологического материала. Их направят Тюменский научно-исследовательский институт краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора и в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора для исследования на новую коронавирусную инфекцию (находятся в работе).

За контактными из близкого окружения студентки Тюменского индустриального университета, гражданки КНР, с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции (пассажиры самолета, студенты и сотрудники общежития) установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней. По результатам лабораторного обследования контактных новая коронавирусная инфекция не выявлена.

Для предупреждения завоза инфекционных заболеваний усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту Рощино. С начала года сотрудники санитарно-карантинного пункта досмотрели 37 воздушных судов и 7 тыс. 793 пассажира и членов экипажа. Лиц с признаками заболевания не выявлено.

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# аэропорт Рощино , коронавирус , Роспотребнадзор

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