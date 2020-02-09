Митрополит Димитрий отслужил молебен о здравии людей, находящихся на карантине в "Градостроителе"

| Фото: скрин с видео ГТРК "Тобольское время" | Фото: скрин с видео ГТРК "Тобольское время"

Молебны о здравии людей, эвакуированных из Китая и находящихся на карантине в центре "Градостроитель", прошли 9 февраля во всех храмах Тобольской митрополии. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий отслужил молебен в Софийско-Успенском соборе Тобольского кремля, сообщает ГТРК "Тобольское время".

Как отметил митрополит, в жизни постоянно бывают испытания, и очередное испытание для всех нас – это появление вспышки коронавируса в КНР.

"Наше правительство заботится о своих гражданах. Их вывозят с этой территории. И для того, чтобы быть уверенным, что люди не привнесут этот вирус в Россию, предусмотрен период карантина", - сообщил он. Владыка Димитрий напомнил, что для эвакуированных из Китая приспособлен один из санаториев в Тюменской области. Он подчеркнул, что это - благое дело и люди в "Градостроителе" не являются носителями вируса. Их размещение в карантине - это дополнительная проверка, способ не допустить какой-то ошибки, и к тому же там используются все медицинские средства защиты.

"Это еще и свидетельство того, что на всероссийском уровне есть доверие к тюменской медицине. И следующее, вирусология – это важная сторона медицинской деятельности и то, что нас выбрали для исследования этого процесса, это улучшает наш уровень медицины, врачи набираются опыта, и всероссийского, и мирового" - выразил мнение митрополит.

Он заострил внимание на том, что куда опаснее - паника и недовольство в обществе.

"Я привел бы такое сравнение: представьте, на их месте, ведь они же не больные, просто были в зоне поражения, мог быть и каждый из нас, и мать, и отец, и брат, и сестра, и сын, и дочь. Мы все - дети Отечества, и поэтому здесь нет никакого повода для негодования, никаких опасений, а даже наоборот - радость, что Тюмень признали городом с высоким уровнем медицины, технологий и диагностики. На всероссийском уровне мы творим доброе дело", - уверен митрополит Тобольский и Тюменский.

Дарья Казакова