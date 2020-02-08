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Самочувствие хорошее, температура нормальная: Инна Куликова прокомментировала ситуацию в "Градостроителе"

Общество, 20:52 08 февраля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Самочувствие у всех размещенных в санатории "Градостроитель" хорошее, температура нормальная. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

"Еще один день для эвакуированных из Китая в Тюмень прошел спокойно. В "Градостроитель" привезли необычные подарки от соседей из Югры. Уже удалось нормализовать график работы и быта. Самочувствие тоже у всех гостей хорошее, температура нормальная", - сообщила она.

Напомним, самолеты Минобороны доставили в Тюмень 144 человека, среди которых - россияне и граждане других стран, из эпицентра вспышки нового типа коронавируса 5 февраля. В настоящее время они находятся на карантине в санатории "Градостроитель", трое из прибывших - в инфекционной больнице по признакам других заболеваний, не связанных с коронавирусом.

Дарья Казакова

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# Инна Куликова , коронавирус

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