Самочувствие хорошее, температура нормальная: Инна Куликова прокомментировала ситуацию в "Градостроителе"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Самочувствие у всех размещенных в санатории "Градостроитель" хорошее, температура нормальная. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

"Еще один день для эвакуированных из Китая в Тюмень прошел спокойно. В "Градостроитель" привезли необычные подарки от соседей из Югры. Уже удалось нормализовать график работы и быта. Самочувствие тоже у всех гостей хорошее, температура нормальная", - сообщила она.

Напомним, самолеты Минобороны доставили в Тюмень 144 человека, среди которых - россияне и граждане других стран, из эпицентра вспышки нового типа коронавируса 5 февраля. В настоящее время они находятся на карантине в санатории "Градостроитель", трое из прибывших - в инфекционной больнице по признакам других заболеваний, не связанных с коронавирусом.

Дарья Казакова