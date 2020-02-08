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Своих не бросаем: тюменцы отправят открытки с пожеланиями в зону карантина

Общество, 19:15 08 февраля 2020

скрины со сторис в Instagram тех, кто уже подписал открытки | Фото: скрины со сторис в Instagram тех, кто уже подписал открытки

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Поддержать россиян и граждан СНГ, прибывших на карантин из Китая, могут жители и гости Тюмени, подписав открытку. Доброе слово, теплый совет, интересные рекомендации – это лишь малое, что может сделать каждый для людей, оказавшихся в сложной ситуации, уверены организаторы.

Оставить пожелания на открытках с изображениями Тюменской области от VisitTyumen можно в нескольких точках города: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165А), мультицентр "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1), Контора пароходства (ул. 25-го Октября, 23А), студцентр (ул.Семакова, 21). Там всех желающих встретят администраторы, раздадут открытки и заберут их подписанными обратно, чтобы отправить 144 людям в санаторий "Градостроитель".

Акция продлится до 10 февраля. В понедельник в 15 часов символичные подарки отправятся адресатам. Часть тюменцев уже успела сделать доброе дело и написать пожелания, оставить номер телефона, посоветовать место для прогулки в Тюмени.

Напомним, 5 февраля из китайского Уханя в Тюмень эвакуировали почти 150 человек. Прибывшие проведут в одном из загородных санаториев еще полторы недели, а потом отправятся домой, где их ждут родные и друзья.

скрины со сторис в Instagram тех, кто уже подписал открытки | Фото: скрины со сторис в Instagram тех, кто уже подписал открытки

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# Visit Tyumen , коронавирус , открытки

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