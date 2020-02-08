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Инна Куликова: эвакуированные из Китая в Тюмень чувствуют себя хорошо

Общество, 10:53 08 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Эвакуированные в Тюмень из Китая граждане чувствуют себя хорошо. Об этом в субботу, 8 февраля, рассказала директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

"Ночь прошла спокойно, все чувствуют себя хорошо. Ни у тех, кто в санатории на карантине, ни у тех, кто находится в инфекционной больнице, температуры нет", - прокомментировала Инна Куликова.

Напомним, военные самолеты доставили в Тюмень 144 человека, среди которых россияне и граждане других стран, из эпицентра вспышки нового типа коронавируса 5 февраля. В настоящее время они находятся на карантине в санатории "Градостроитель", трое из прибывших - в инфекционной больнице по признакам других заболеваний, не связанных с коронавирусом.

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# Инна Куликова , коронавирус

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