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Врачи и персонал контактируют с находящимися в карантине в "Градостроителе" только в защитной одежде

Общество, 10:35 08 февраля 2020

Фото: https://admtyumen.ru

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Беспрецедентные меры приняты для обеспечения безопасности 60 врачей и персонала, работающих с эвакуированными из очага коронавирусной инфекции в Китае людьми, которые находятся в карантине в реабилитационном центре "Градостроитель" под Тюменью.

Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

"Никто из врачей и персонала не контактирует с находящимися в карантине без специальной защитной одежды. Кроме того, все, кто работает с эвакуированными, находятся под ежедневным медицинским наблюдением. Их осматривают, измеряют температуру. Режим очень строгий", - подчеркнула Инна Куликова.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо, в карантине созданы все условия и принимаются необходимые меры для соблюдения биологической безопасности.

"Поскольку коронавирусная инфекция признана особо опасной, в карантинном центре регулярно проводится контроль качества дезинфекции - в присутствии врача-вирусолога регулярно забирают и исследуют соответствующие пробы", - отметила Галина Шарухо.

Евгений Бабенко

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# безопасность , Галина Шарухо , Инна Куликова , коронавирус , профилактика

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