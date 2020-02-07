  • 7 февраля 20207.02.2020пятница
  • USD62,7977
    EUR69,0837
  • В Тюмени -12..-14 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Роспотребнадзор тщательно контролирет соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в "Градостроителе"

Общество, 16:37 07 февраля 2020

https://admtyumen.ru/ | Фото: https://admtyumen.ru/

Далее в сюжете Паника гораздо опаснее любого вируса, считает Ольга Швецова

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области внимательно контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в реабилитационном центре "Градостроитель", где находятся на карантине люди, эвакуированные из инфекционного очага коронавируса в Китае.

Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо на брифинге, который состоялся в региональном правительстве 7 февраля.

"В реабилитационный центр "Градостроитель" 6 февраля направлен наш главный специалист из отдела эпидемиологического надзора. Его задача - оказание помощи команде врачей, которая работает с находящимися в карантине людьми. Это профессионалы, которые знают, как действовать", - подчеркнула Галина Шарухо.

Тем не менее, поскольку коронавирусная инфекция признана особо опасной, в карантинном центре регулярно проводится контроль качества дезинфекции - в присутствии врача-вирусолога регулярно забирают и исследуют соответствующие пробы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Роспотребнадзор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:27 07.02.2020Глава Тобольска высказал недовольство качеством уборки дорог
18:16 07.02.2020"Тюменский десант" завершил работу в селах региона
18:05 07.02.2020Тюмень может стать площадкой для прослушивания участников "Живой классики"
17:54 07.02.20208 февраля - события дня