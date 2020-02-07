Роспотребнадзор тщательно контролирет соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в "Градостроителе"

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Управление Роспотребнадзора по Тюменской области внимательно контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в реабилитационном центре "Градостроитель", где находятся на карантине люди, эвакуированные из инфекционного очага коронавируса в Китае.

Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо на брифинге, который состоялся в региональном правительстве 7 февраля.

"В реабилитационный центр "Градостроитель" 6 февраля направлен наш главный специалист из отдела эпидемиологического надзора. Его задача - оказание помощи команде врачей, которая работает с находящимися в карантине людьми. Это профессионалы, которые знают, как действовать", - подчеркнула Галина Шарухо.

Тем не менее, поскольку коронавирусная инфекция признана особо опасной, в карантинном центре регулярно проводится контроль качества дезинфекции - в присутствии врача-вирусолога регулярно забирают и исследуют соответствующие пробы.