Паника гораздо опаснее любого вируса, считает Ольга Швецова

| Фото: с личной страницы Ольги Швецовой во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Ольги Швецовой во ВКонтакте

Паника гораздо опаснее любого вируса. Все меры безопасности, связанные с прибытием в регион 144 россиян из китайского Уханя, приняты.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила руководитель регионального исполкома "Единой России", депутат Тюменской областной думы Ольга Швецова.

"Тюмень поддерживает россиян, прибывших в нашу область из Китая. Наш регион зарекомендовал себя одним из передовых, в том числе в сфере медицины. Не удивительно, что наших соотечественников привезли именно сюда. Правительство Тюменской области создало комфортные условия, обеспечило наблюдение лучших врачей", - рассказала она.

По мнению депутата, не все тюменцы с пониманием отнеслись к такой мере, за пару дней в соцсетях было опубликовано немало жестких высказываний.

"Хочу напомнить, что все меры предосторожности приняты, а паника гораздо опаснее любого вируса. Люди, давайте будем добрее друг к другу", - отметила Ольга Швецова и присоединилась к флешмобу #своихнебросаем.

Напомним, военные самолеты доставили в Тюмень россиян из эпицентра вспышки нового типа коронавируса 5 февраля. Всю достоверную и оперативную информацию можно найти здесь.

Анжела Лебедева