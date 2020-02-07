Инна Куликова: эвакуированные в Тюмень из Китая чувствуют себя хорошо

| Фото: https://admtyumen.ru/ | Фото: https://admtyumen.ru/

Все люди, эвакуированные в Тюмень из инфекционного очага коронавируса в Китае, чувствуют себя хорошо. Об этом заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова на брифинге, который состоялся в региональном правительстве 7 февраля.

"За минувшие сутки ситуация кардинально не изменилась. Все люди, находящиеся в карантине в реабилитационном центре "Градостроитель", по-прежнему чувствуют себя хорошо. Мы продолжаем наблюдать за состоянием их здоровья. Несколько раз в день им измеряют температуру", - рассказала Инна Куликова.

Что касается трех эвакуированных, которые сутками раньше были переведены из "Градостроителя" в областную инфекционную больницу, их состояние тоже не внушает врачам опасений.

Эти люди до сих пор находятся в боксированных палатах инфекционной больницы. Двое из них - граждане нашей страны, у них было недомогание, никак не связанное с коронавирусом. Сейчас они чувствуют себя хорошо, температура и все лабораторные данные - в норме.

Третий пациент, гражданин иностранного государства, был переведен из карантина в инфекционную больницу в связи с абстинентным синдромом. Его состояние значительно улучшилось.