Тюменцы, побывавшие в Китае, могут провериться на коронавирус

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

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Тюменцы, посещавшие Китай и обнаружившие у себя симптомы острого респираторного вирусного заболевания, могут обратиться в медицинские учреждения, чтобы пройти проверку на коронавирус.

Об этом рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

"Если человек недавно побывал в Китае или контактировал с вернувшимися оттуда, и при этом чувствует признаки ОРЗ, это является основанием для проведения лабораторных анализов на коронавирус. Будет проведена дифференциальная диагностика между гриппом и коронавирусом, потому что клиническая картина этих заболеваний схожа", - отметила руководитель областного управления Роспотребнадзора.

Но если кому-то безо всяких оснований просто хочется себя проверить - в этом нет необходимости, сказала Галина Шарухо.

Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова напомнила, что в настоящее время в регионе, как обычно, увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ.

"Такая ситуация возникает каждый год. Эпидемический порог превышен, поэтому служба неотложной помощи в поликлиниках региона работает до 24 часов. Но в динамике мы видим, что темпы прироста заболеваемости снижаются", - отметила Инна Куликова.

Евгений Бабенко