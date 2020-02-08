Паники нет: тюменец, живущий в Китае, рассказал россиянам о ситуации с коронавирусом

Архивное фото | Фото: со страницы Александра Платонова во ВКонтакте Архивное фото | Фото: со страницы Александра Платонова во ВКонтакте

О ситуации с эпидемией в Китае, методах профилактики и фейковых видео рассказал уроженец Тюмени Александр Платонов, который со своей семьей сейчас живет в провинции Гуандун, городе Фошан. Видео опубликовано в сообществе "Моя Тюмень".

Он признал, что вирус существует, объявлена эпидемия, но при этом в Китае нет никакой паники. Маски были раскуплены в первые три дня, и в открытой продаже их уже не найти, даже на интернет-площадке Taobao. При этом видно, что на стоках маски еще есть, но продавцы не спешат их продавать. Тюменец связывает это с проблемами логистики, которые возникли после объявления карантина, однако отмечает, что почта Китая исправно доставляет газеты и посылки.

Провинцию Гуандун, где живет Александр Платонов, он называет второй по числу заболевших коронавирусом. В основном случаи фиксируются в крупных городах типа Гуанчжоу, с которым Фошан соединен метрополитеном.

"В Фошане выявлено 57 заболевших и один летальный случай. У нас есть специальная карта, по которой жители могут отслеживать, в каких частях города выявлены заболевшие - они помечаются красным маркером", - поделился он.

Тюменец считает, что отсутствие паники - это специфика китайского менталитета. В начале эпидемии были объявлены дополнительные выходные. На работу жители страны выйдут только 10 февраля. Отделения Коммунистической партии Китая сразу получили задачу создать комитеты и усилить контроль над ситуацией. По словам Александра Платонова, было ограничено число входов и выходов в жилые комплексы, а на оставшихся установлены посты, где дежурят охрана и представители компартии. Они проверяют температуру у каждого, кто входит и выходит, а также запрашивают удостоверение личности, чтобы отследить миграцию.

"Все носят маски, особенно в лифтах, где люди находятся очень близко друг к другу. Также люди носят перчатки, чтоб лишний раз не трогать руками кнопки лифтов, тележки в магазинах и прочее. Сильно бросается в глаза то, что снижена коммуникация между людьми. Не поощряется ходить в гости, собираться на открытых местах, считается, что расстояние в метр-полтора друг от друга - это безопасно, чтоб не подхватить заразу", - рассказал Александр Платонов. Дети в условиях эпидемии практически всегда дома. Как правило, один из родителей ходит в магазин и на рынок за продуктами.

Комментируя вирусные ролики, которые разошлись по федеральным каналам, где китайцы дерутся за еду, падают на улицах и всех возят в капсулах, Александр Платонов отметил обстоятельства их создания.

"На самом деле все вырвано из контекста. Фрагменты роликов были набраны из соцсетей и сняты в разное время, это видно даже по одежде людей. Про падающих на улицах - когда пошел большой наплыв пациентов в больницы, многие сотрудники работали по 48-50 часов подряд, от усталости они падали на ровном месте и не могли ходить. Кроме того, у человека мог случиться инсульт, эпилептический приступ, но об этом в видео не говорили. И самое непонятное - у китайцев истерики нет, а у россиян она почему-то есть", - подчеркнул тюменец.

Среди мер безопасности, которые применяют жители Китая, выходя из дома, он также назвал ношение капюшона, перчаток и обязательно – наличие антисептика для рук. Без маски не пускают в метрополитен. Сокращено количество городских и междугородных автобусов из-за плохой вентиляции в них - люди в основном пользуются личными автомобилями и скоростными поездами. В Ухане дороги действительно блокированы, но если люди не местные и им нужно выехать из региона, у них проверяют температуру и пропускают.

Въезды и выезды на скоростные трассы оборудованы постами, где представители специальных комитетов компартии замеряют температуру у всех людей, и это считается достаточным для выявления заболевания. Есть закрытые деревни без очагов коронавируса, жителям которых не разрешают лишний раз покидать населенный пункт, чтобы не заразиться.

На вопрос о том, хотел бы он сейчас вернуться в Россию, Александр Платонов ответил отрицательно.

"Перелеты стали дороже, количество рейсов сократилось. Когда ты находишься дома, проветриваешь квартиру - это безопасно, а когда ты в месте скопления людей типа аэропорта - это опасность. И если взрослые еще могут раздобыть себе маски по размеру, то для детей их нет. Маски им приходится шить из марли и ваты. Дети не любят их носить, не понимают, зачем это и часто их снимают. Чтобы лишний раз не подставляться, мы остались тут и работаем удаленно. Паники нет, продукты есть, драк и очередей нет, госпитали практически пустые, потому что туда теперь никто не ходит без особой нужды. Цены не выросли, транспорта немного, ситуация под контролем китайского правительства и все спокойно", - заверил тюменец соотечественников.

Дарья Казакова