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Югорчане передали кедровые орешки и сладости для эвакуированных в Тюмень из Китая

Общество, 14:24 08 февраля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гостинцы от Югры передали гражданам, эвакуированным из Китая в Тюмень, добровольцы Ханты-Мансийского автономного округа. Акция поддержки, в рамках которой волонтеры вручили подарки, состоялась 8 февраля.

Как рассказал ИА "Тюменская линия" председатель АНО "Гуманитарный добровольческий корпус" Эдуард Логинов, акцию поддержала губернатор Югры Наталья Комарова, откликнулись и местные предприятия.

"Югра всегда отличалась своим радушием и желанием помочь соотечественникам. Люди, которые сегодня находятся на карантине, оторваны от дома по ряду обстоятельств. Мы как регион, который находится рядом, решили подарить им частичку своего тепла", - рассказал Эдуард Логинов.

Он отметил, что для тех, кто находится в Тюмени на карантине, в кратчайшие сроки были собраны вкусные и полезные подарки. Каждому из 144 граждан передали по пакету с кедровыми орешками, югорским шоколадом с дикоросами и полезным чайным сбором.

"Заехали, соблюдая все правила безопасности, согласно всем инструкциям и нормативам. Передали, попросили передать добрые слова людям и выехали обратно в Югру", - добавил Эдуард Логинов.

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Любовь Голышева

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# волонтеры , коронавирус

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