Первый киберспорт-матч FIFA в закрытой карантинной зоне состоится в Тюмени

| Фото: https://vk.com/resf72 | Фото: https://vk.com/resf72

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В виртуальный футбол сыграют с молодым человеком, эвакуированным из Китая, представители тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России 10 февраля.

Даниил Парфенович находится на карантине в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель". Туда ему передали игровую консоль, чтобы молодой человек мог по сети сразиться в FIFA с местными киберспортсменами.

В антикафе "RE:ZONE" (ул. 50 лет Октября, 1а) соберутся не только любители компьютерного спорта, но и игроки МФК "Тюмень". Матч начнется в 16 часов. Будет организована онлайн-трансляция.