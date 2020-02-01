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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Первый киберспорт-матч FIFA в закрытой карантинной зоне состоится в Тюмени

Общество, 12:20 10 февраля 2020

https://vk.com/resf72 | Фото: https://vk.com/resf72

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В виртуальный футбол сыграют с молодым человеком, эвакуированным из Китая, представители тюменского отделения Федерации компьютерного спорта России 10 февраля.

Даниил Парфенович находится на карантине в лечебно-реабилитационном центре "Градостроитель". Туда ему передали игровую консоль, чтобы молодой человек мог по сети сразиться в FIFA с местными киберспортсменами.

В антикафе "RE:ZONE" (ул. 50 лет Октября, 1а) соберутся не только любители компьютерного спорта, но и игроки МФК "Тюмень". Матч начнется в 16 часов. Будет организована онлайн-трансляция.

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# киберспорт , коронавирус

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