Анализы не выявили коронавирус у эвакуированных из Китая в Тюмень

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Ни у одного из людей, эвакуированных из инфекционного очага коронавируса в Китае и находящихся в карантине в Тюмени, по результатам анализов заболевание не обнаружено. Об этом рассказала директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова на брифинге 11 февраля.

"Мы получили результаты первых анализов, которые забирали у эвакуированных. Все пробы, к счастью, отрицательные. Больных среди них нет", - подчеркнула Инна Куликова.

Процедура отбора анализов очень жестко регламентирована, отметила директор областного департамента здравоохранения.

"Отбор анализов производится бригадной специалистов под контролем врачей - вирусологов и эпидемиологов. Анализы забираются в специальную тару. Все это необходимо для того, чтобы результаты исследований были максимально достоверными", - сообщила она.

Исследования анализов, полученных у находящихся в карантине людей, проводились в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии и расположенном Новосибирске научном центре "Вектор" Роспотребнадзора.

"Из обеих лабораторий мы получили отрицательные результаты анализов. Надеемся, что и последующие исследования не покажут никакого инфицирования", - сказала Инна Куликова.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо рассказала, что повторные анализы на коронавирус люди, эвакуированные из Китая, сдадут на 10-й и 12-й дни пребывания в карантине.

"При отрицательных результатах люди будут считаться абсолютно здоровыми и смогут вернуться в свои дома, к своим семьям", - сказала Галина Шарухо.

Евгений Бабенко