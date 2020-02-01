В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусом

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Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено. Данные на 13 февраля приводит Роспотребнадзор РФ.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация находится на строгом контроле ведомства.

Что касается обстановки в КНР, комиссия здравоохранения китайской провинции Хубей заявила об изменении методики подсчета случаев заболевания. Отныне в список заболевших будут включать всех людей с клиническими признаками коронавируса, не дожидаясь лабораторного подтверждения. Таким образом, В КНР зарегистрировано 59 тыс. 833 случая заболевания, прирост за сутки - 33,89 %. Общее число заболевших в мире составляет 60 тыс. 276 случаев (прирост за сутки равен 15 тыс. 107 случаев). В 24 странах мира зарегистрировано 443 случая.

В России с первых дней осложнения ситуации организован мониторинг эпидемиологической обстановки, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. Все граждане с симптомами ОРВИ, прибывшие из КНР, изолируются и обследуются.

Ранее в России было выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией - оба граждане Китая. В настоящее время они здоровы. По предложению Роспотребнадзора в большинстве высших учебных заведениях страны продлены каникулы студентам из КНР до 1 марта 2020 года.