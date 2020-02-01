Александр Моор поблагодарил врачей, работающих в зоне карантина

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Медики, обеспечивающие карантин и медицинское наблюдение за людьми, эвакуированными в Тюмень из инфекционного очага коронавируса в Китае и размещенными в реабилитационном центре "Градостроитель" - настоящие герои. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

"На фото - лишь часть медиков, которые работают в "Градостроителе". Это тяжелый труд, который требует от них быть не только профессионалами. Выдержка, сила духа, стойкость, умение поддержать словом и подарить заботу людям, попавшим в непростую ситуацию - все эти качества есть у каждого, кто добровольно вызвался помочь. Особенность работы в карантине в том, что и медицинский, и обслуживающий персонал все 14 дней находятся в "Градостроителе" без возможности его покинуть. То есть они там живут, работают, отдыхают. Правило одно – в здание можно зайти, выйти нельзя, и оно распространяется на всех", - рассказал глава региона.

Региональные власти прекрасно понимали, в каких условиях и с какими рисками придется работать медицинскому персоналу в обсервационном госпитале, поэтому отбирали людей, имеющих большой опыт работы с инфекциями.

"Большое спасибо всей команде, врачам и медсестрам! Они настоящие герои! В чрезвычайных условиях карантина в "Градостроителе" два специалиста отметят свои дни рождения. Поздравляю! Здоровья вам, веры в свое дело, любви к профессии и простого человеческого счастья!", - обратился к медикам Александр Моор.

Соб. инф.