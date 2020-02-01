  • 13 февраля 202013.02.2020четверг
  • USD63,0470
    EUR68,7843
  • В Тюмени -12..-14 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Роспотребнадзор: находящиеся на карантине в Тюмени здоровы

Общество, 12:10 13 февраля 2020

duma.gov.ru

Состояние людей, проходящих карантин в центре "Градостроитель" под Тюменью, удовлетворительное. Симптомов коронавирусной инфекции нет, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Состояние здоровья людей, прибывших из китайского города Ухань, отслеживается круглосуточно. По результатам исследований, проведенных в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии и в новосибирском научном центре"Вектор" коронавирус не выявлен. Медицинское наблюдение будет вестись до окончания карантина.

Для предотвращения завоза инфекционных заболеваний усилен санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Рощино. С начала года сотрудники санитарно-карантинного пункта досмотрели 39 воздушных судов, 8 тыс. 238 пассажиров и членов экипажа. Людей с признаками заболевания не выявлено.

В Тюменской области отработан алгоритм действий медицинского персонала для выявления людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Градостроитель , карантин , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:10 13.02.2020Роспотребнадзор: находящиеся на карантине в Тюмени здоровы
12:00 13.02.2020Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
11:49 13.02.2020Уватским ветеранам вручают медали к юбилею Победы
11:27 13.02.2020До пятисот тысяч рублей могут получить тюменцы на реализацию творческих проектов