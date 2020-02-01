Роспотребнадзор: находящиеся на карантине в Тюмени здоровы

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Состояние людей, проходящих карантин в центре "Градостроитель" под Тюменью, удовлетворительное. Симптомов коронавирусной инфекции нет, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Состояние здоровья людей, прибывших из китайского города Ухань, отслеживается круглосуточно. По результатам исследований, проведенных в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии и в новосибирском научном центре"Вектор" коронавирус не выявлен. Медицинское наблюдение будет вестись до окончания карантина.

Для предотвращения завоза инфекционных заболеваний усилен санитарно-карантинный контроль в пункте пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Рощино. С начала года сотрудники санитарно-карантинного пункта досмотрели 39 воздушных судов, 8 тыс. 238 пассажиров и членов экипажа. Людей с признаками заболевания не выявлено.

В Тюменской области отработан алгоритм действий медицинского персонала для выявления людей с подозрением на коронавирусную инфекцию.