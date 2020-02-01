Именинницам, оказавшимся на карантине под Тюменью, подарили стильные пижамы

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

Стильные пижамы приготовили для именинниц, находящихся на карантине по коронавирусу, заботливые тюменцы. Буквально за несколько дней они придумали дизайн, подготовили лекала, нашли подходящую ткань и выпустили готовые изделия. Уже сегодня, 14 февраля, домашнюю одежду в серо-бордовых тонах передали адресатам.

"Мы очень хотели поддержать и порадовать именинниц! С коллегами быстро решили, что стильные пижамы-кимоно вызовут приятные эмоции. Дальше определились с тканью – приятной на ощупь и не сильно мнущейся, размером 44-46, при этом чтобы можно было "подогнать" под себя с помощью пояска", – рассказала автор идеи, стилист Дарья Киселева.

Тюменка предложила всем желающим присоседиться к созданию подарков и буквально за пару часов собрала команду тех, кто вместе с ней захотел поддержать эвакуированных – одни придумывали дизайн, другие прорабатывали детали, третьи кроили, шили, четвертые печатали нанесение #своихнебросаем. И через два дня первая пижама была готова. А вскоре к отправке были сформированы все пять комплектов.

На карантине свой день рождения встречают шесть девушек. Одна из них уже отметила этот праздник. 9 февраля она получила в подарок настольную игру и открытку от неравнодушного тюменца Ильи Титова. О дне рождения Ани он узнал, пролистывая ее соцсети. А потом вместе с командой МТЦ "Космос" решил порадовать находящуюся на карантине кировчанку.

Напомним, в Тюмень из китайского Уханя, где была зафиксирована вспышка коронавируса, 5 февраля прибыло 144 человека. Все время обсервации они находятся под наблюдением врачей. По результатам анализов первой пробы, зараженных среди прибывших нет.