Именинницам, оказавшимся на карантине под Тюменью, подарили стильные пижамы
Стильные пижамы приготовили для именинниц, находящихся на карантине по коронавирусу, заботливые тюменцы. Буквально за несколько дней они придумали дизайн, подготовили лекала, нашли подходящую ткань и выпустили готовые изделия. Уже сегодня, 14 февраля, домашнюю одежду в серо-бордовых тонах передали адресатам.
"Мы очень хотели поддержать и порадовать именинниц! С коллегами быстро решили, что стильные пижамы-кимоно вызовут приятные эмоции. Дальше определились с тканью – приятной на ощупь и не сильно мнущейся, размером 44-46, при этом чтобы можно было "подогнать" под себя с помощью пояска", – рассказала автор идеи, стилист Дарья Киселева.
Тюменка предложила всем желающим присоседиться к созданию подарков и буквально за пару часов собрала команду тех, кто вместе с ней захотел поддержать эвакуированных – одни придумывали дизайн, другие прорабатывали детали, третьи кроили, шили, четвертые печатали нанесение #своихнебросаем. И через два дня первая пижама была готова. А вскоре к отправке были сформированы все пять комплектов.
На карантине свой день рождения встречают шесть девушек. Одна из них уже отметила этот праздник. 9 февраля она получила в подарок настольную игру и открытку от неравнодушного тюменца Ильи Титова. О дне рождения Ани он узнал, пролистывая ее соцсети. А потом вместе с командой МТЦ "Космос" решил порадовать находящуюся на карантине кировчанку.
Напомним, в Тюмень из китайского Уханя, где была зафиксирована вспышка коронавируса, 5 февраля прибыло 144 человека. Все время обсервации они находятся под наблюдением врачей. По результатам анализов первой пробы, зараженных среди прибывших нет.