Решение о закрытии карантина в "Градостроителе" примут после получения всех результатов анализов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Инна Куликова поблагодарила врачей за работу в центре для эвакуированных под Тюменью

Ни у одного из эвакуированных в Тюмень из очага коронавирусной инфекции данное заболевание не выявлено. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо на брифинге в областном правительстве 18 февраля.

"Пока у нас есть результаты вторых анализов, взятых у всех 144 человек, находящихся в карантине, от Тюменского НИИ краевой инфекционной патологии. Ни у одного из них коронавирус не выявлен. Кроме того, мы получили отрицательные результаты исследований по 90 эвакуированным из Новосибирского научного центра "Вектор" Роспотребнадзора. Итоги исследований центра "Вектор" по остальным находящимся в карантине будут получены до конца дня, 18 февраля", - сообщила Галина Шарухо.

После окончательных результатов анализов ожидается подписание постановления главного санитарного врача России о прекращении ограничительного режима для людей, находящихся на карантине в реабилитационном центре "Градостроитель".

По словам директора областного департамента здравоохранения Инны Куликовой, выписка из карантина, который 140 эвакуированных проходили в "Градостроителе" и четверо - в областной инфекционной больнице, может быть проведена 19 февраля. При этом находящиеся в карантине люди получат свой багаж, который прошел дезинфекцию.

"Мы уже не первый день прорабатываем вопросы доставки людей из карантина домой, выясняем их пожелания, формируем списки. В зависимости от пункта назначения кто-то из них поедет поездом, кто-то полетит самолетом. В период от выписки до отъезда они могут оставаться в "Градостроителе", мы обязательно поможем добраться в аэропорт или на железнодорожный вокзал в нужное время. Шесть наших гостей изъявили желание задержаться в Тюмени и познакомиться с городом. Мы поможем им с размещением и организуем экскурсии", - рассказала Инна Куликова.

После выезда из реабилитационного центра "Градостроитель" всех эвакуированных там будет проведена дезинфекция.

Евгений Бабенко