Инна Куликова поблагодарила врачей за работу в центре для эвакуированных под Тюменью

Инна Куликова | Фото: ИА "Тюменская линия" Инна Куликова | Фото: ИА "Тюменская линия"

Команда медиков и специалистов Роспотребнадзора проявила высокий профессионализм, работая с людьми, которые были эвакуированы из очага коронавирусной инфекции в Китае и размещены для прохождения двухнедельного карантина в реабилитационном центре "Градостроитель" под Тюменью.

Об этом заявила директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова на брифинге в областном правительстве 18 февраля.

"Команда тюменских медиков-добровольцев, врачи из федеральных медицинских центров, сотрудники Роспотребнадзора на протяжении всех 14 дней карантина находились рядом с эвакуированными людьми, выполняли свою нелегкую и очень ответственную работу, не видели свои семьи. Я благодарю наших коллег за терпение, добросовестность и высокий профессионализм", - сказала Инна Куликова.

Директор областного департамента здравоохранения выразила признательность Минздраву России и Роспотребнадзору за неоценимую помощь, а жителям Тюменской области - за поддержку, оказанную находящимся в карантине людям.

"Наши специалисты, и местные, и направленные из федерального центра, очень хорошо себя зарекомендовали во время работы в карантине. Большое им спасибо", - подчеркнула руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Напомним, на карантинной площадке в "Градостроителе" находятся 140 человек, эвакуированных из инфекционного очага коронавируса в Китае. Еще четверо эвакуированных находятся в областной инфекционной больнице. В "Градостроителе" продолжают работать около 60 медиков. Решение главного санитарного врача России о прекращении карантина с 19 февраля может быть принято после получения всех результатов анализов на коронавирус.

"Мы от всей души постарались обеспечить нашим гостям комфортные условия пребывания в карантине. Сложная работа по координации совместной работы множества структур и ведомств легла на плечи оперативного штаба, который возглавил губернатор Тюменской области Александр Моор", - отметила Инна Куликова.

Евгений Бабенко