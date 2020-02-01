Александр Моор поблагодарил коллектив "Градостроителя" и профильные ведомства за работу во время карантина

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Благодарность всем службам, которые в круглосуточном режиме работали в обсервационном госпитале на базе санатория "Градостроитель", выразил губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом он написал на своих личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

Он отметил, что через несколько часов регулярным рейсом в Москву из Рощино отправятся наши соотечественники и граждане стран СНГ, которые провели на карантине в поселке Винзили две недели.

"Весь этот день автобусы будут отвозить их на железнодорожный вокзал и в аэропорт, согласно времени в билетах, а персонал обсервационного госпиталя - проводить процедуру дезинфекции и готовить лечебно-оздоровительный центр к нормальной работе. К счастью для всех нас, карантин завершился успешно - пробы показали, что ни у кого из гостей нет коронавирусной инфекции", - рассказал он подписчикам.

Губернатор подчеркнул, что благодарен коллективу обсервационного госпиталя, всем службам, которые в круглосуточном режиме обеспечивали комфорт и безопасность людей по обе стороны дверей "Градостроителя", федеральным и региональным ведомствам, Роспотребнадзору, Минздраву, Росгвардии, всем неравнодушным тюменцам и югорчанам, которые поддерживали эвакуированных.

"Надеюсь, что наши гости запомнят Тюменскую область как гостеприимное место, где каждый может рассчитывать на помощь и сочувствие. К слову, часть из них приняли решение задержаться в областной столице, но уже в качестве туристов. Считаю это хорошим знаком и уверен, что лучший город Земли их не разочарует!", - отметил глава региона.