Сериалы, спорт, сон, самосовершенствование: чем запомнился соотечественникам тюменский карантин

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Интересным опытом назвал карантин житель Владивостока Константин Чистохин, который провел под Тюменью две недели. Он стал одним из первых 62 человек, которые утром 19 февраля отправились по домам из реабилитационного центра "Градостроитель".

"Все хорошо, хотя поначалу было недовольство ситуацией. Потом, конечно, проанализировали, посмотрели, что происходит в других странах. Это был интересный опыт, повторять его не хотелось бы, но сработано все неплохо. В эти дни я посмотрел много видео, сериалов, - рассказал Константин. - Сейчас улетаю домой через Москву и Питер - там друзья, надо всех увидеть и обо всем рассказать. А дома меня очень ждут родители".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Москвич Владимир Марков не видел родных около полутора лет: долгое время живет и работает на две страны - в Китае и Голландии. Рассказывает, что во время вынужденного простоя отдыхал и созерцал природу.

"Снег белый, красивый - давно его не видел. Поел русской еды, тоже долго ее не пробовал: в России я не живу уже 12 лет, обосновался в Китае и Голландии, работаю в отрасли полупроводниковой индустрии. Словом, в эти две недели морально отдохнул от работы".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Жители Владивостока Никита Кошкин и Анастасия Москаленко, которые приехали в Китай на отдых, и во время изоляции под Тюменью времени даром не теряли, посвятив 14 дней учебе и саморазвитию.

"Учили английский, читали книги, даже занимались спортом - нам пятилитровки приносили, - рассказали молодые люди. - Мы очень соскучились по семье, родителям. Созванивались, но со связью были сложности, видеозвонок работал не очень хорошо. В остальном все нормально, в восторге от того, как за нами ухаживали, от отношения к нам. Выспались мы отлично".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Татьяна Ковалева