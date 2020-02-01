  • 19 февраля 202019.02.2020среда
  • USD63,7698
    EUR69,0882
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

После карантина - на экскурсию: постояльцам "Градостроителя" показали Тюмень

Общество, 16:20 19 февраля 2020

Фото: Тюменская линия

Россияне, которые провели в санатории "Градостроитель" две недели, смогли увидеть настоящую Тюмень.

Блогер Павел Личман в своем Инстаграме во время экскурсии делился впечатлениями о Тюмени.

"Все люди улыбаются, город чистый, уровень города высокий, хороший пример для других городов России. Рад, что здесь сейчас", - говорит скороговоркой Павел.

Жительница Пятигорска Софья Бондаренко отмечает просторы Тюмени и красивую архитектуру.

"Я вообще-то впечатлена, потому Тюмень и в целом Сибирь - это экзотика для меня, потому что я с Кавказа и ничего такого не видела. И вообще простор ощущается", - говорит девушка.

А Викторию Маковцову из Благовещенска привлекла развитая инфраструктура областного центра. "Здесь есть возможности для творчества, это не везде можно найти. А вот именно большие города позволяют развиваться творческим людям", - признается Виктория.

Ангелина Маврова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , экскурсия

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:27 19.02.2020Увидеть знаменитого мамонтенка приглашает музей Словцова
16:20 19.02.2020После карантина - на экскурсию: постояльцам "Градостроителя" показали Тюмень
16:16 19.02.2020Сумки-шоперы сшили из театральных баннеров в Тюмени
16:05 19.02.2020Строительство школы продолжается в деревне Ушаково