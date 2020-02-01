Александр Моор: тюменцы, работавшие в карантине - настоящие герои

| Фото: Даниила Савиных | Фото: Даниила Савиных

Тюменская область успешно выполнила поставленную руководством страны задачу по проведению карантинных мероприятий после эвакуации 144 россиян и граждан стран СНГ из из очага коронавирусной инфекции в Китае.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с коллективом обсервационного госпиталя в реабилитационном центре "Градостроитель", в котором эвакуированные проходили двухнедельный карантин.

"Тюмень была выбрана для размещения обсервационного госпиталя, потому что наш регион оказался наиболее подготовленным к такой работе с точки зрения развития инфраструктуры. Мы оказались способны принять большое количество людей, обеспечив соблюдение необходимых мер безопасности. Кроме того, при принятии решения учитывался высокий уровень развития тюменской медицины", - отметил губернатор.

За двое суток загородный реабилитационный центр "Градостроитель" был превращен в полноценный обсервационный госпиталь, в котором с соблюдением всех правил биологической безопасности разместились 144 человека, эвакуированных из Китая. Такая задача по плечу немногим регионам страны.

"Но самое главное и самое трудное, что нам удалось сделать - это в короткий срок собрать новый медицинский коллектив для работы в условиях риска. В него вошли только добровольцы, работники из разных медицинских учреждений. От тех, кто, находясь в замкнутом пространстве, обеспечивал карантин, потребовался не только высокий профессионализм, но и крепкая психологическая устойчивость. Все медицинские работники и персонал выдержали, никого не пришлось заменять", - подчеркнул Александр Моор.

Глава региона тепло поблагодарил всех, кто помогал медикам и обеспечивал комфортные условия для жизни людей, находившихся в карантине. Особую признательность губернатор выразил областному управлению Роспотребнадзора. Специалисты ведомства внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности.

"Ваш регион взял на себя очень серьезную ответственность. Такую сложную задачу невозможно было бы решить без хорошо подготовленной за многие годы инфраструктуры здравоохранения. Как профессионал, как человек, неоднократно работавший в чрезвычайных ситуациях, могу сказать, что тюменская команда справилась блестяще", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Уйба.

Ситуаций, требующих организации обсервационного госпиталя и проведения карантинных мероприятий, в нашей стране не возникало очень давно, отметил заместитель министра. Поэтому опыт, полученный тюменскими медиками, очень важен и востребован.

"За время существования нашего коллектива мы стали единой командой. Нам круглосуточно оказывали неоценимую помощь в работе областной оперативный штаб под руководством губернатора Александра Моора и структуры Роспотребнадзора. Поэтому мы смогли выполнить свою задачу. Наши гости чувствовали себя, как дома, мы поделились с ними частичками своих сердец, теплом своих душ", - сказал в ответном слове главный врач обсервационного госпиталя Алексей Барадулин.

Александр Моор и Владимир Уйба вручили врачам, медсестрам и персоналу госпиталя, а также работникам региональных структур, обеспечивавших соблюдение карантина, региональные и ведомственные награды. За самоотверженный труд в особых условиях и высокий профессионализм почетными грамотами и благодарственными письмами Минздрава России, губернатора и правительства Тюменской области поощрены 96 человек.

Евгений Бабенко