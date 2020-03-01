Ограничения по проведению массовых мероприятий вводятся в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии состоялось в правительстве Тюменской области 12 марта. В нем приняли участие заместитель директора областного департамента здравоохранения Наталья Логинова и главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий. Поэтому по каждому запланированному событию решения будут приниматься индивидуально. Организаторам необходимо информировать комиссию за 14 дней до даты мероприятия, чтобы решить его судьбу в зависимости от эпидобстановки на текущий момент, сообщает областной департамент здравоохранения.

Кроме того, решено, что ближайшие спортивные мероприятия всероссийского масштаба на территории региона пройдут без участия зрителей и болельщиков.

Конечно же, члены комиссии рекомендуют по-прежнему соблюдать бдительность в местах массового скопления граждан. Особенно это касается работников автотранспортных предприятий, сфер медицины, образования и общественного питания, а также сотрудников торговых, развлекательных центров, спортивных объектов. Руководителям этих учреждений напоминают об усилении режима дезинфекции и проведения мероприятий по обеззараживанию воздуха с применением бактерицидных установок.

Получить дополнительную информацию и задать интересующие вопросы можно по телефонам горячих линий:

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области: 8 9044-92-92-30;

Департамент здравоохранения Тюменской области: 8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный).