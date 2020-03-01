Предупрежден – значит вооружен. Роспотребнадзор напомнил о профилактике коронавируса

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Семь шагов советуют предпринять эксперты Роспотребнадзора для профилактики коронавирусной инфекции.

Рекомендуется воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.

Использовать одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые два-три часа.

Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

Необходимо мыть руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

Эксперты советуют дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и другие поверхности, а также ограничить по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

Следует пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

При подозрении на коронавирусную инфекцию нужно оставаться дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние две недели, о возможных контактах.

За последние сутки в России зарегистрировано восемь случаев новой коронавирусной инфекции, из них шесть - в Москве, два - в Московской области. По данным эпидемиологического расследования, сообщает Роспотребнадзор, установлено, что все граждане посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

Жителям Тюменской области, вернувшимся из Китая, Ирана, Республики Кореи, Италии и из других стран, специалисты советуют передавать информацию о себе на горячую линию регионального управления Роспотребнадзора и департамента здравоохранения. Им рекомендовано сообщать специалистам о месте и датах пребывания, возвращения для своевременной организации медицинского наблюдения на 14 календарных дней.

Роспотребнадзор рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемической обстановкой по новой коронавирусной инфекции. Ситуация находится на особом контроле.

Телефон горячей линии управления Роспотребнадзора по Тюменской области: 8 904 4 92 92 30. Телефон горячей линии департамента здравоохранения Тюменской области: 8(3452) 68-45-65, 8-800-250-30-91 (звонок бесплатный).