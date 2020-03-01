Из-за коронавируса РЖД отменяет поезда на Украину, в Молдавию и Латвию

| Фото: РЖД во "ВКонтакте" | Фото: РЖД во "ВКонтакте"

Временно прекращается курсирование международных поездов в сообщении с Украиной и Молдавией. Это связано с ситуацией с коронавирусом, сообщает РЖД.

С 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов. Список поездов, курсирование которых временно отменяется, размещен на сайте РЖД.

Также РЖД приостанавливают сообщение с Латвией в соответствии с уведомлением ГАО "Latvijas Pasts" о закрытии железнодорожного движения с 17 марта.

Как отмечают в компании, возврат денежных средств будет производиться в железнодорожных кассах на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.