Автобусное сообщение с Казахстаном временно ограничено, сообщают перевозчики

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Временно отменяются рейсы по маршруту Тобольск-Петропавловск из Тюмени, Тобольска и Петропавловска. Пересечение государственной границы с Республикой Казахстан по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении для детей временно приостанавливается с 16 марта 2020 года, сообщает администрация Тобольска.

Ограничительные меры вводятся в целях минимизации проникновения коронавирусной инфекции и до стабилизации ситуации. По информации МИД Республики Казахстан, пересечение казахстанско-российской границы для граждан Российской Федерации будет осуществляться по загранпаспортам. Ограничение не распространяется на выезд граждан РФ, ранее въехавших на территорию Казахстана по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.

Тобольское ПАТП обращает внимание, что на время ограничений временно отменяются рейсы по маршруту Тобольск-Петропавловск с отправлением в 8 часов 30 минут, 19 часов 40 минут из Тюмени, а также в 13 часов из Тобольска, и в 9 часов и 20 часов 30 минут из Петропавловска.

Движение по маршруту №715 с отправлением в 22 часов 40 минут из Тюмени остается без изменений.