Ольга Кузнечевских призвала жителей региона соблюдать меры профилактики

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

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Система здравоохранения Тюменской области работает в штатном режиме. Население должно знать, что мы полностью готовы к работе. Лечебные учреждения имеют запас коек при необходимости, четко отрабатывается работа с возможными контактными больными.

Об этом заявила освобожденный заместитель губернатора Ольга Кузнечевских на заседании оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

По ее словам, медицинские работники обеспечены специальным обмундированием - это регламент, согласно которому медики, посещающие возможного контактного больного, должны быть соответствующе экипированы.

"Этого пугаться не надо, это делается для защиты сотрудников и для тех людей, которые находились в контакте с больным. Паниковать не нужно, это абсолютно штатные процедуры для проведения таких мероприятий", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Лечебные учреждения обеспечены неснижаемым запасом медикаментов, продолжила она, ведется повышение квалификации медицинских кадров.

Она обратилась к жителям Тюменской области с просьбой пересмотреть режим своего отдыха и занятости. "Не стоит увлекаться посещением массовых мероприятий, тем более что они ограничены, не стоит выезжать без необходимости за пределы области. Лучше поберечься, соблюдать в семье профилактические меры, наблюдать за пожилыми, поскольку они имеют хронические заболевания, а это дополнительный риск. Не стоит доверять всей информации в Интернете, есть телефоны горячих линий на сайте Роспотребнадзора и на сайте областного департамента здравоохранения, лучше позвонить туда и получить грамотную консультацию. Я призываю всех к спокойствию, все под контролем", - заключила Ольга Кузнечевских.