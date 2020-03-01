Главный инфекционист по Тюменской области рассказала о лечении пациента, у которого выявлен коронавирус

| Фото: Областной штаб по профилактике коронавируса | Фото: Областной штаб по профилактике коронавируса

Пациент, у которого выявлен коронавирус, получает все необходимое лечение - как симптоматическое, так и патогенетическое, препараты, которые влияют на рнк-содержащий вирус. Об этом заявила заведующая клиническим отделением Института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора Ксения Степанова на заседании областного штаба по профилактике коронавируса.

По словам Ксении Степановой, медикаменты в областной инфекционной больнице есть в достаточном количестве, поэтому никаких проблем с лечением нет. Пациент среднего возраста, у него есть определенная хроническая соматическая патология, его осмотрели ведущие терапевты. Наблюдение за ним круглосуточно ведут не только инфекционисты, но и все необходимые специалисты.

"В настоящее время это второй пациент, зараженный коронавирусной инфекцией в Тюменской области. Первая пациентка - студентка из Китая - была благополучно выписана из стационара инфекционной больницы. Поэтому опыт лечения у нас есть и все необходимые лекарства тоже", - сказала Ксения Степанова.