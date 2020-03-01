Тюменцы могут направлять жалобы на отсутствие масок в аптеках

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Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках, сообщает Минздрав РФ.

Позвонить на номер 8 (800) 550-99-03 можно бесплатно из любого региона. В Минздраве отметили, что проблему дефицита этих товаров в аптеках контролирует Федеральная антимонопольная служба.

В Тюменской области, по данным тюменского УФАС, медицинские маски можно приобрести в аптечных сетях "Фармленд", "Кинея", "Ригла", "Фармация", "Гамма", "Бионта", "Биопта", "Аптис".

Средняя цена одной медицинской маски повысилась до 9 рублей (+0,1рублей), при этом ценовой диапазон не поменялся и находится в пределах 4,5 - 15 рублей за единицу. Максимальная стоимость маски в магазинах торговых сетей (Магнит, Метро, Окей) составляет 10 рублей.