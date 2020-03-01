  • 16 марта 202016.03.2020понедельник
  • USD73,1882
    EUR81,8610
  • В Тюмени -6..-8 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы могут направлять жалобы на отсутствие масок в аптеках

Общество, 12:35 16 марта 2020

duma.gov.ru

Росздравнадзор открыл горячую линию по вопросам отсутствия медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках, сообщает Минздрав РФ.

Позвонить на номер 8 (800) 550-99-03 можно бесплатно из любого региона. В Минздраве отметили, что проблему дефицита этих товаров в аптеках контролирует Федеральная антимонопольная служба.

В Тюменской области, по данным тюменского УФАС, медицинские маски можно приобрести в аптечных сетях "Фармленд", "Кинея", "Ригла", "Фармация", "Гамма", "Бионта", "Биопта", "Аптис".

Средняя цена одной медицинской маски повысилась до 9 рублей (+0,1рублей), при этом ценовой диапазон не поменялся и находится в пределах 4,5 - 15 рублей за единицу. Максимальная стоимость маски в магазинах торговых сетей (Магнит, Метро, Окей) составляет 10 рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# горячая линия , медицинские маски , Росздравнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:19 16.03.2020Уроки памяти о Великой Отечественной войне проводят участники регионального агитпробега
13:08 16.03.2020Более тысячи волонтеров Конституции будут работать в Тюменской области
12:35 16.03.2020Тюменцы могут направлять жалобы на отсутствие масок в аптеках
12:24 16.03.2020В Тюменской области стартовал сезон Наурыза