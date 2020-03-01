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Направленная на профилактику коронавируса акция охватит тюменские кофейни

Общество, 17:02 16 марта 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

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Акция "Чистый капучино", направленная на профилактику заболеваний коронавируса, стартует в тюменских кофейнях с 17 марта, сообщает ТРО ВОО "Молодая гвардия".

Согласно задумке организаторов, заведения-партнеры будут предоставлять скидку пять процентов на капучино при условии, что клиент предварительно помыл руки.

"Регулярное мытье рук является лучшим способом индивидуальной защиты от COVID-19. Позволяет устранить возможное вирусное загрязнение рук и избежать заражения в случае, если тюменцы прикоснутся к глазам, рту или носу", — поделился задумкой руководитель ТРО ВОО "Молодая гвардия" Владимир Сбитнев.

Официальное открытие акции пройдет 17 марта в кофейне по адресу: ул. Республики, 24/4. На презентации жителям и гостям города раздадут брошюры о профилактике и симптомах коронавируса. Буклеты также разместят в кофейнях-партнерах.

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# акция , коронавирус , кофе , кофейни

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