Тюменский кофе против коронавируса

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия

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Акция "Чистый капучино", направленная на профилактику коронавируса, стартовала в тюменских кофейнях 17 марта. Заведения-партнеры, которых на сегодня более 50, предоставляют скидку 5% на капучино при условии, что клиент предварительно помыл руки.

"Регулярное мытье рук - лучший способ индивидуальной защиты от COVID-19. Эта одна из мера позволяет устранить возможное вирусное загрязнение рук и избежать заражения в случае, если тюменцы прикоснутся к глазам, рту или носу", - сказал руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

Студентка ТюмГУ Екатерина Козеева считает, что подобная акция еще раз обратит внимание на соблюдение элементарной личной гигиены. "Акция замечательная. Я часто захожу в кафейни за кофе, всегда мою руки и скидка в пять процентов будет не лишней для студента", - говорит девушка.

Молодогвардейцы раздают брошюры о профилактике и симптомах коронавируса. Буклеты уже размещены в кофейнях-партнерах.