"Единая Россия" перейдет в режим волонтерства из-за коронавируса

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

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Все подразделения партии, весь партийный актив становятся резервом региональных оперативных штабов по борьбе с распространением вируса. Об этом заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии, на котором дал ряд поручений по организации работы партии в условиях пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Медведев поручил руководству региональных отделений "Единой России" связаться с оперативными штабами по противодействию распространения коронавирусной инфекции в субъектах России. "Необходимо подключить весь партийный ресурс – общественные приемные, депутатский корпус, совет сторонников, первичные отделения партии, всю имеющуюся инфраструктуру – и перейти на режим волонтерства, добровольческой помощи. Мы должны оказывать людям всю необходимую помощь – от доставки на дом продуктов питания и лекарств до оказания консультационной поддержки - там, где это необходимо", - сказал он и добавил, что особая поддержка требуется людям старшего возраста, которые входят в группу риска.

Помимо этого Медведев поручил руководству фракции в Госдуме в максимально короткие сроки обеспечить принятие законодательных мер по защите прав граждан и оказания им необходимой помощи. Речь идет о дистанционной продаже лекарств, ограничении цен на медикаменты и медицинские изделия, остро необходимые сейчас, отметил он.

"Рассчитываю, что соответствующие меры будут приняты депутатами в ближайшее время", - подчеркнул он.

Председатель партии также отметил, что необходимо перевести работу "Единой России" в удаленный режим и минимизировать количество массовых мероприятий.

"Что касается проведения крупных мероприятий, которые были запланированы ранее, в том числе "Диктант Победы" и всероссийский субботник. Нужно посмотреть, когда и как их организовать и перенести на более благоприятный период", - заявил Медведев.

Изменения коснутся и проведения предварительного голосования. Обязательные дебаты будут переформатированы и проведены в режим индивидуальных видеопрезентаций в социальных сетях. "Будут использовать цифровые возможности", - сообщил Медведев.