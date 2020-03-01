Усилить информационную кампанию по COVID-19, решили в Ялуторовске

| Фото: пресс-служба администрации Ялуторовска | Фото: пресс-служба администрации Ялуторовска

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Ни одного случая заболевания коронавирусом в Ялуторовске, в Ялуторовском районе – нет. Жителей города просят не обращать внимания на фейковую информацию о заболевшем COVID-19.

"В больнице Ялуторовска под наблюдением, действительно, находятся два человека. У них, возможно, мог быть контакт с заболевшим. Поэтому в целях профилактики им были проведены исследования – анализ отрицательный. И сейчас, в соответствии со всеми алгоритмами, они находятся под наблюдением в течение 14 дней, чувствуют себя хорошо", - рассказали в администрации Ялуторовска.

Усилить информационную компанию по профилактике гриппа, коронавирусной инфекции и ОРВИ с использованием видеоэкранов, баннеров, плакатов, листовок и других информационных материалов, разработанных Роспотребнадзором - такое решение приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города 16 марта.

"Рекомендовать сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, и, по возможности, проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий до особого распоряжения. Информировать санитарно-противоэпидемическую комиссию Тюменской области за 14 дней до проведения массового мероприятия для принятия соответствующего решения. Обеспечить во всех подведомственных учреждениях усиление дезинфекционного режима", - такое решение приняли члены комиссии.

Специалистов системы образования обязали провести опрос родителей о предполагаемых выездах учащихся в период весенних каникул за пределы Российской Федерации.

Медикам- ограничить посещение родственниками пациентов отделения больницы и психоневрологического интерната.

Всем предприятиям и организациям Ялуторовска рекомендовано ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях. Ограничить направление сотрудников в командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Центру гигиены и эпидемиологии города комиссия дала поручение обеспечить ежедневный мониторинг заболеваемости населения внебольничными пневмониями, ОРВИ и гриппом, в том числе мониторинг за результатами лабораторных исследований.