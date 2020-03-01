В Тюменской области из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности вводится на территории Тюменской области с 18 марта по 10 апреля для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба 17 марта.

Об этом в ходе прямой линии, посвященной вопросам профилактики коронавируса, сообщил губернатор региона Александр Моор.

"В соответствии с принятым решением в Тюменской области вводятся дополнительные меры по защите населения от инфекции. С 18 марта до 10 апреля приостанавливается проведение в регионе спортивных, зрелищных, публичных, и других массовых мероприятий, а также мероприятий в сфере культуры и спорта, выставок, развлекательной и просветительской деятельности в помещениях с числом участников более пятидесяти", - сообщил глава региона.

Кроме того, с 18 марта на дистанционное обучение переходят все образовательные учреждения региона – школы, техникумы, учреждения дополнительного образования, спортивные школы. Что же касается детских садов, то они не закрываются, однако семьям рекомендовано по возможности, оставлять детей дома.

Работа загородных оздоровительных лагерей в период весенних школьных каникул приостанавливаться не будет. Однако там введут ограничение на посещение учреждений родителями и другими законными представителями детей, а также на проведение массовых мероприятий.

Приостановят свою работу и учреждения культуры, в том числе музеи и театры. Работодателям рекомендовано организовать возможность обработки рук антисептиками, контролировать температуру при входе в здание, а при малейших признаках заболевания отстранять сотрудников от работы. Будет ограничено и направление работников в командировки.

Рекомендации даны также владельцам торговых центров, общественного транспорта, управляющим компаниям и организациям, осуществляющих управление домами. Они также должны принять дополнительные меры профилактики.

Александр Моор обратился к тем, кто возвращается из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Он призвал их сообщить на телефон горячей линии о своем прибытии, о месте и датах пребывания, и оставить свои контакты. При появлении признаков заболевания необходимо оставаться дома и вызвать врача. Кроме того, прибывшие из других стран, а также те, кто контактировал с ними, обязаны будут соблюдать 14-дневный карантин.

Губернатор подчеркнул, что в Тюменской области в полном объеме исполняются все предписания и рекомендации федерального штаба по предупреждению нераспространения коронавирусной инфекции, Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РФ. Все службы, задействованные в этом вопросе, работают круглосуточно и знают алгоритмы действий.

Любовь Голышева