В Тюменской области запущена онлайн-площадка "Лучше дома"

скриншот проекта «Лучше дома» скриншот проекта «Лучше дома»

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Онлайн-площадка для тюменцев "Лучше дома" запущена 17 марта. Молодежные команды региона во время режима повышенной готовности предлагают продолжить образовываться или организовывать свои события в режиме онлайн, сообщает пресс-служба Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

На платформе сайта ежедневно будут выходить афиши с информацией о прямых трансляциях, эфирах, вебинарах, мастер-классах от молодежных общественных пространств Тюменской области. Помимо онлайн-событий на площадке появятся образовательные статьи, тизеры лекций, подборки полезных материалов.

Свою виртуальную программу на сайте представят молодежные пространства: мультицентры "Контора пароходства" и "Моя территория", театральный центр "Космос", Студенческий центр Тюменской области и "Медиаполис". Все события площадки — бесплатные.

Кроме того, на сайте любой желающий может оставить заявку на организацию собственного онлайн-мероприятия. Основные критерии предложенного контента — он должен быть некоммерческим, ориентироваться на молодежь и не нарушать российское законодательство.

18 марта на платформе "Лучше дома" состоится интерактивная экскурсия по реквизиту и экспонатам спектакля "Тюмень. Остаться Нельзя Валить?", во время которой художник-постановщик Мария Хайбуллина расскажет, из чего сделан каждый из них и как появилась идея создания выставки. Также на платформе пройдет онлайн мастер-класс по приготовлению кофе и квиз "Крымская весна".

Также на платформе можно найти актуальную информацию по профилактике коронавируса и последние новости о режиме повышенной готовности в городе.

Напомним, что в Тюменской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. С 18 марта до 10 апреля отменены все массовые спортивные, развлекательные и культурные мероприятия численностью более 50 человек.