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Александр Моор подписал постановление о введении в Тюменской области режима повышенной готовности

Губернатор, 19:03 17 марта 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

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Режим повышенной готовности вводится на территории Тюменской области с 18 марта до 10 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор 17 марта.

В документе отмечено, что распространение новой коронавирусной инфекции является чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством.

Для снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской области вводится запрет на проведение спортивных, культурных и иных массовых мероприятий. Школы области переведены на дистанционное обучение. Работодателям также даны рекомендации.

С полным перечнем мер можно ознакомиться в документе.

Ограничения действуют с 18 марта до 10 апреля 2020 года.

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# Александр Моор , коронавирус

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