Доктор Комаровский высказал свое мнение о распространении коронавируса

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Подавляющее большинство случаев заражения коронавирусом происходит в семьях. Об этом заявил популярный телеведущий, педиатр Евгений Комаровский, известный в Интернете как доктор Комаровский.

"Более 90 процентов ситуаций, когда человек заболел - он контактировал с тем, у кого есть явные симптомы, то есть, доминирует именно это. И, опять-таки, в большинстве случаев, примерно 85 процентов, передача осуществляется в семьях. То есть больной пришел и при тесном контакте заразил всех остальных. Ну и примерно 15 процентов - это транспорт, магазины, работа", - утверждает доктор Комаровский.

Кроме того, по его словам, сегодня нет доказательств передачи инфекции от детей взрослым.

"Это очень важно, потому что при том же гриппе дети - чуть ли не главная угроза пожилым и взрослым. А здесь этого нет. Беременные болеют значительно легче, чем гриппом. Среди 140 беременных в Китае более 90 перенесли заболевание в легкой форме. В очень тяжелой форме - только один процент", - утверждает ведущий популярных телешоу.